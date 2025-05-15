«Спартак» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.14.

«Весной «Спартак» провалился — это факт. И трансферы, которые были сделаны, не усилили команду. Место, которое «Спартак» занимает в чемпионате, точно не соответствует уровню и амбициям клуба.

Остаётся последний шанс спасти сезон — победа в Кубке. Но сюда приезжает неуступчивый «Ростов», для которого этот матч, возможно, ещё важнее. Попасть в финал Кубка — это нечто сверхважное для ростовчан.

Формально «Спартак» считается фаворитом, играет дома. Однако не стоит забывать, что в этом сезоне «Ростов» уже выигрывал у «Спартака» на этом стадионе. С учётом текущей формы москвичей я предлагаю две ставки.

Первая: «Ростов» не проиграет в основное время. Вторая: гол «Ростова» в первом тайме. Все мы видим, что весной «Спартак» стабильно начинает матчи с пропущенного мяча.

Я уверен, что «Ростов» с первых минут включит высокий прессинг и постарается воспользоваться этим», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».