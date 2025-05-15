Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.14.

«Весной «Спартак» провалился — это факт. И трансферы, которые были сделаны, не усилили команду. Место, которое «Спартак» занимает в чемпионате, точно не соответствует уровню и амбициям клуба.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остаётся последний шанс спасти сезон — победа в Кубке. Но сюда приезжает неуступчивый «Ростов», для которого этот матч, возможно, ещё важнее. Попасть в финал Кубка — это нечто сверхважное для ростовчан.

Формально «Спартак» считается фаворитом, играет дома. Однако не стоит забывать, что в этом сезоне «Ростов» уже выигрывал у «Спартака» на этом стадионе. С учётом текущей формы москвичей я предлагаю две ставки.

Первая: «Ростов» не проиграет в основное время. Вторая: гол «Ростова» в первом тайме. Все мы видим, что весной «Спартак» стабильно начинает матчи с пропущенного мяча.

Я уверен, что «Ростов» с первых минут включит высокий прессинг и постарается воспользоваться этим», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Деян Станкович разозлится. Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
Деян Станкович разозлится. Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android