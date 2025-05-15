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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на финал Пути регионов Кубка России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: тотал «Спартака» больше 1,5 за 1.80.

«Спартак» два матча не может забить, и это большая проблема. Кризисом, наверное, назвать нельзя. Кризисом можно назвать всю весеннюю часть чемпионата, а конкретно два матча. И мы видим, как Деян Станкович нервничает: что происходит на скамейке, его жесты и поведение – все это передается команде. Провальный первый тайм против «Динамо», чуть исправление ситуации во втором, опять влияние заменами, но поезд ушел. В любом случае, два матча подряд без забитых голов вызывают некоторые опасения. При том, что именно атаку зимой пытался раскрасить «Спартак».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» в этом туре тоже сыграл не слишком ярко. Понятно, что клуб больше сфокусирован на кубке. Хотя, с учетом последних матчей «Спартака», красно-белые прекрасно понимают, что для них это хороший шанс получить трофей. Станковичу завершить сезон так высоко было бы очень важно. Тем более, что весенняя часть чемпионата завалена.

Между этими командами всегда довольно весело проходят матчи, и этот кубковый не будет исключением. Поэтому мне кажется, что здесь стоит ждать достаточное количество мячей. Даже несмотря на то, что мы видели в последних играх от красно-белых. Думаю, что на домашнем стадионе они побегут вперед с первой минуты. Поэтому тотал «Спартака» больше (1,5). И клуб будет компенсировать проблемы чемпионата в кубковой встрече. Забить могут и Ливай, и Маркиньос, и Угальде, и вся компания, отвечающая за креатив и за голы», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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