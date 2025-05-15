«Спартак» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России 15 мая

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«В финальном матче Пути регионов Кубка России московский «Спартак» сыграет против «Ростова». Победитель этой игры сыграет потом в «Лужниках» с ЦСКА.

Естественно, это важнейшая игра и для «Спартака», и для «Ростова». Особенно для «Спартака», который уже не борется за медали в РПЛ. Для красно-белых это единственный способ спасти сезон и попасть в финальную игру Кубка.

«Ростов» агрессивно играет на выезде, и последнее время ростовчане много забивали в гостях, за исключением матча с «Рубином». «Спартак» также будет искать счастья в атаке, ведь когда он играет вторым номером, то игра у команды совсем не идет. Матчи между «Спартаком» и «Ростовом» всегда непредсказуемы, поэтому я даже не буду прогнозировать исход встречи. Но игра будет очень интересная, при этом будет много борьбы, активных действий, голов и желтых карточек», — приводит слова Мора «РБ Спорт».