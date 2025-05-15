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«Спартак» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России в Москве

«Спартак» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России в Москве
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.14.

«Второй финалист Кубка России определится в Москве – «Спартак» принимает «Ростов». Про «Спартак» уже сказано много этой весной, повторяться не буду. «Ростов» чередует победы с поражениями, каких-то больших результатов от него не жду.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но за Кубок, до которого рукой подать, они поборются. И «Спартак» в сегодняшнем состоянии даже в Москве ростовчанам по зубам. И они знают, как обыгрывать «Спартак» в Москве на Кубок — это я про матч 5 ноября, когда эти команды встречались в Москве также в кубковой игре, «Ростов» в той встрече победил 1:0.

Но, судя по котировкам, все верят в красно-белых. На их победу в основное время дают 1.76. А я предлагаю рассмотреть вариант «Ростов» не проиграет» за 2.14. Предполагаю, что будет ничья в основное время. А кто пройдёт дальше — это уже лотерея», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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