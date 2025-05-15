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Названы шансы «Вашингтона» продлить серию с «Каролиной»

Названы шансы «Вашингтона» продлить серию с «Каролиной»
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16 мая состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

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Счёт в серии 3-1 в пользу «ураганов».

Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики считают, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 2.00.

Победа «Вашингтона» с учётом овертайма идёт за 2.37 (43%), итоговый успех «Каролины» доступен за 1.60 (57%).

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