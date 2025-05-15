«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на встречу Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.20.

«Спартак» и «Ростов» определят в одном матче, кто выйдет в главный финал Кубка России. Встретятся они в рамках финала Пути регионов, так сказать, противостояние вылетевших клубов, которым дали второй шанс. И думаю, этим шансом всё-таки воспользуется сейчас команда Станковича.

«Спартак» явно выйдет на поле в боевом настрое, даже разъярённом. Провалил он последние матчи в чемпионате России. Неясно даже, что хуже — 0:0 с «Факелом», идущим на последнем месте, или проигрыши равным командам, ЦСКА (1:2) и «Динамо» (0:2). Резко поменялись шансы красно-белых просто даже на финиш в топ-3, не говоря уже о погоне за лидером. А ведь ещё недавно всё было так хорошо у коллектива, все предсказывали ему даже финиш в топ-2.

«Ростов» тоже, конечно, не лучшим образом проявил себя в последних играх. Не смог он одолеть проблемные «Химки» (1:1), во встрече с соседом по таблице, с которым они борются за финиш на седьмой строчке, проиграл — 0:1 от «Рубина». Хотя с казанцами ростовчане не так плохо выглядели, моментов создали опасных больше, а единственный мяч пропустили в самой концовке.

Я не думаю, что сильно «Ростову» принципиально финишировать в РПЛ на восьмой или седьмой строчке. В этом плане на него нет такого давления, как на «Спартак», для которого даже четвёртое место будет восприниматься некоторыми экспертами как полный провал.

Кубок России — шанс выиграть хоть что-то для обоих коллективов. И всё-таки «Спартак» должен выходить в главный финал, будь там «Зенит» или ЦСКА, обоих за 90 минут так или иначе можно одолеть, это футбол, случиться может всё что угодно. Сейчас же клуб ещё и дома играет, после серии неудач в РПЛ.

Верю в «Спартак» и ставлю на его победу со счётом 2:1 с коэффициентом 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».