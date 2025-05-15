«Спартак» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на игру Пути регионов Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Финал Пути регионов — «Спартак» против «Ростова». В отличие от Пути РПЛ, где играются по два матча в финальных стадиях, тут соперникам предстоит провести всего одну игру. В любом случае, жду борьбы, тем более теперь им нужно всего за 90 минут решить, кто выйдет в главный финал и все-таки поборется за трофей с ЦСКА.

«Спартак» будет подходить к этой встрече в не самом лучшем расположении духа. Всего за три прошедших тура команда поменяла статус с «возможного претендента на чемпионство» до коллектива, который вряд ли финиширует даже в топ-3. В трех матчах команда Станковича потеряла очки, дважды от топовых соперников — 1:2 от ЦСКА и 0:2 от «Динамо». Но даже еще обиднее «красно-белым» было забрать всего одно очко с игры в Воронеже — 0:0 с «Факелом».

Так что да, уже кто-то говорит про полный провал «Спартака» в этом сезоне, про отставку Станковича. На деле же, клуб все еще в неплохой форме находится. Да, провалил он несколько игр, но я не думаю, что стоит из-за этого забывать все заслуги в сезоне, все-таки какое-то время «Спартак» действительно близок к лидерам был, навязывал им борьбу. Да и сейчас в Кубке все еще хорошие шансы у него.

«Ростов» же просто доигрывает сезон. Главную свою задачу на сезон клуб решил, закрепился в середине таблицы РПЛ, гарантировал себе сохранение прописки в чемпионате. Как раз примерно после этого зимой клуб и покинули Карпин, Глебов. В 2025 году дела у ростовчан заметно хуже пошли. Всего четыре победы после зимней паузы. В Кубке же всего одной виктории хватило коллективу, чтобы выйти в финал Пути регионов — 2:0 с «Локомотивом». А до этого он дважды «Зениту» проиграл, но в Пути РПЛ (0:1 и 0:2).

В последних турах чемпионата ростовчане тоже не выигрывали — ничьи с «Локомотивом» и «Хиками» (1:1 оба раза), 0:1 с «Рубином». Последнее поражение особенно важным было — обе команды борются за седьмое место в турнире. Впрочем, как я сказал выше, «Ростову» это не настолько принципиально, думаю.

Так что тут я за «Спартак». Клуб сильнее. В отличие от «Ростова», неудачи он начал терпеть только в последних встречах. Мотивация выиграть трофей у «красно-белых» запредельная. Они пройдут соперника.

Моя ставка — победа «Спартака» за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».