«Эспаньол» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.80.

«Барселонское дерби состоится в рамках 36-го тура чемпионата Испании — «Эспаньол» против «Барселоны». Да, сине-гранатовые могли бы, конечно, «помочь» своему соседу в борьбе за выживание. Но если говорить серьёзно, команда Флика тут обязана легко выигрывать.

После прошедших выходных «Барса», я думаю, может вздохнуть спокойно. В турнирах у неё интриги уже нет. В Ла Лиге вопрос с чемпионством почти решён. В «эль класико» «Реал», конечно, доставил проблем, Мбаппе хет-трик сделал. Однако снова подопечные Флика оказались организованнее, в атаке лучше выступили, забив четыре мяча. «Реал» — просто не соперник «Барселоне» в этом сезоне.

Теперь между вторым и первым местами комфортный для каталонцев разрыв — семь очков. Уже понятно, что клуб станет чемпионом. Да, с привкусом горечи будет эта победа, с учётом неудачи в Лиге чемпионов и двух сложных полуфинальных встреч с «Интером» (3:3 и 3:4). Но зато в испанских турнирах «Барсе» не было равных — победила она и в Суперкубке, и в Кубке.

«Эспаньол» же сейчас выступает не лучшим образом. У него идет серия из четырёх матчей без побед, три из которых ещё и завершались проигрышами, в том числе ниже стоящему «Леганесу» (2:3). Также не смог коллектив «Валенсию» недавно обыграть (1:1). В таблице он идёт на 14-й строчке сейчас. За три тура до финиша отрыв от зоны вылета насчитывает пять очков, в общем-то, достаточный отрыв. Сложно поверить, что сразу четыре клуба, идущие ниже «Эспаньола», резко начнут побеждать на финише и опередят его.

Но в любом случае очки «Эспаньолу» нужны. Другой вопрос, заработает ли он их сейчас? Я всё-таки в этом сомневаюсь. Можно бы было предположить, что «Барселона» сыграет пассивно, ей уже почти ничего не надо, а её соперник, наоборот, будет активен, больше забьёт. Однако сине-гранатовым просто статус не позволяет сейчас проигрывать, да и сам «Эспаньол» находится не в лучшей форме, идёт на серии поражений», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».