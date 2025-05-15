Швейцария — Германия: прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2025

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2025 Швейцария — Германия.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.52.

«Один из самых интересных и напряженных матчей дня. Швейцарцы хорошо настроились на встречу с США, воспользовались ее недостроем и выиграли 3:0. Хороший вклад пришел от защитников. Другие козыри — сыгранность, терпение и симпатичный состав, который прозвали «Друзья Нико Хишира». Сам нападающий «Девилз» пока скромничает и набрал три очка (2+1). Коллектив сидит на 4-м месте группы и оформил разницу по голам 12:7. В копилке лишь одно поражение от неожиданно бурных чехов, 4:5 в овертайме. Швейцарцы полностью провалили второй отрезок и концовку матча. Тренд команды на этом турнире — забили в первых периодах во всех матчах.

Немцы возглавляют группу В с 9 очками в трех играх и 15:4 по голам. Еще одна сборная, которая может похвастаться забивающими защитниками. Но швейцарцы — правый серьезный соперник Германии на турнире: 6:1 с Венгрией, 4:1 Казахстаном и 5:2 с Норвегией сложно назвать большими преградами для организованных немцев.

В прошлом году швейцарцы вышибли оппонента из плей-офф со счетом 3:1. Автором единственного гола стал Доминик Кахун. В этом году сборная выглядит симпатичнее в плане атаке и наверняка точит зуб за предыдущие неудачи.

На данном этапе обе команды могут позволить себе разгуляться. ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».