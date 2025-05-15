Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф НХЛ

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина».

Ставка: ТМ 6 за 1.53.

«Счёт в серии 3-1 в пользу гостей, которые умеют терпеть и изводить соперников своим прямолинейным хоккеем. Стиль Рода Бриндамора и его его дружины простой, пресный и предсказуемый, но это не означает, что доступный и по зубам каждому. «Ураганы» выиграли первый матч серии на выезде 2:1 в ОТ и два – дома. Лишь в одной встрече из четырёх тотал перевалил за 6.5. Это скорее исключение из правил. Команда бросает больше «Кэпиталз» каждый матч, активны защитники. Из 12 заброшенных шайб четыре – на счету игроков обороны.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монреаль» высосал из «Вашингтона» всю энергию. Команда во втором раунде реализовала лишь одно большинство и очень редко пробивается через стены «Харрикейнз». Как говорится, у хозяев площадки закончился бензин. Можно выиграть один отдельный матч, однако доминант в паре очевиден.

«Ураганы» в топ-4 команд плей-офф по гостевым показателям и на выезде не будут рисковать и лезть вон из кожи. Пока что всё под контролем, нужно продолжать выматывать оппонента. Отличительная черта коллектива — авторами шайб уже стали 10 разных хоккеистов, то есть работают и поддерживают друг друга действительно все. У «столичных» больше видно сольных исполнителей.

«Вашингтону» необходимо забрать контроль у гостей и сбить им все карты. «Каролина» теряется, как только всё идёт не по её плану. Пока что «Кэпиталз» испытывают проблемы, выплясывая под дудку «Каролины Харрикейнз», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Безысходность взбодрит Овечкина. Прогноз на пятый матч «Вашингтон» — «Каролина»
Безысходность взбодрит Овечкина. Прогноз на пятый матч «Вашингтон» — «Каролина»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android