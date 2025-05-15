В России вступили в силу лимиты на переводы для дропов

15 мая вступил в силу закон, ограничивающий возможности дропов по выводу и обналичиванию денежных средств, сообщил Центробанк РФ.

Теперь клиенты российских банков, информация о которых внесена в специальную базу лиц, уличенных в мошеннических операциях, не смогут переводить себе и другим людям более 100 000 рублей в месяц. Лимит позволит гражданам осуществлять необходимые переводы, но будет препятствовать осуществлению мошеннической деятельности.

Обойти лимит можно, но для этого потребуется посетить банковское отделение с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. С

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли законопроект об установлении уголовной ответственности для дропперов.