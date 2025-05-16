Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ
Комментарии

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Материалы по теме
«Челси» — «МЮ». Мареска и Аморим идут в Лигу чемпионов разными путями
«Челси» — «МЮ». Мареска и Аморим идут в Лигу чемпионов разными путями

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 71% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». У Постекоглу на уме финал Лиги Европы, Эмери надо в топ-5 АПЛ
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». У Постекоглу на уме финал Лиги Европы, Эмери надо в топ-5 АПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android