«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 71% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.