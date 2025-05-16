«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч в Бирмингеме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру АПЛ между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом».

Ставка: «Астон Вилла» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.77.

«Астон Вилла» выиграла семь из восьми предыдущих матчей АПЛ. Уступила не менее мотивированному закончить сезон в зоне ЛЧ «Манчестер Сити» (1:2). В двух последних турах бирмингемцы одержали трудовые победы над «Фулхэмом» (1:0) и «Борнмутом» (1:0).

Теперь более простое задание. Надо обыграть неосновной состав располагающегося на 17-м месте «Тоттенхэма». Ангелос Постекоглу должен поберечь лидеров на финал Лиги Европы. Отличную возможность проявить себя наверняка получат молодёжь и футболисты ротации.

Лондонцы проиграли шесть из восьми предыдущих матчей чемпионата Англии. Пропустили за этот период 18 мячей. У «шпор» неплохая результативность, но вот в обороне проходной двор. Даже когда играют ведущие футболисты. А без них — совсем плохо.

У бирмингемцев атака грозная. Здорово влились в команду арендованные Маркус Рашфорд и Марко Асенсио. Шикарную форму набрал Олли Уоткинс. Парировать «Тоттенхэму» нечем.