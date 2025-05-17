Названы шансы «Краснодара» победить «Оренбург» и остаться лидером РПЛ

17 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.81, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.