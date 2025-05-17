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«Кристал Пэлас» — «Ман Сити»: букмекеры оценили шансы в финале Кубка Англии

«Кристал Пэлас» — «Ман Сити»: букмекеры оценили шансы в финале Кубка Англии
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17 мая состоится финал Кубка Англии. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сразятся за титул «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

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Букмекеры считают фаворитами манкунианцев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

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