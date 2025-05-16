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Овечкин не спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли. Сыграл коэффициент 18.0

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне состоялся пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1 (2:1 OT, 1:3, 4:0, 5:2, 3:1).

Победный гол на счету российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал.

Букмекеры считали фаворитом «Каролину». Ставки на победу гостей в основное время принимались с коэффициентом 1.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1950 рублей.

Заключить пари на тотал меньше 5.5 гола предлагалось за 1.81, тотал меньше 4.5 шайбы оценивался в 3.10. Ставки на победу «ураганов» с учётом овертайма принимались за 1.60.

Поставить на точный счёт 3:1 в пользу «Каролины» предлагалось за 18.0.