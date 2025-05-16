«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 3.28.

«Главный матч для «МЮ» будет в Бильбао, поэтому здесь будет тяжёлая прогулка. Мы видели, что случилось на «Олд Траффорд» в игре с «Вест Хэмом». «Челси» постарается гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Всегда так бывает, что когда «Юнайтед» очень плох, то неожиданно он выдает игру и результат. «Челси» куда организованнее, куда понятнее «Вест Хэма». Но, глядя на коэффициенты, мне кажется, что после встряски от «Вест Хэма», когда запозорили и закошмарили «МЮ» абсолютно все, команда выйдет и даст хороший бой.

Я бы поставил на то, что «МЮ» не проиграет на «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».