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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 за 1.90.

«Расклады предельно ясны – для «МЮ» эта встреча не имеет никакого турнирного значения. Куда более важная игра для «Манчестера» состоится через несколько дней в Бильбао, где «Юнайтед» может выиграть путёвку в Лигу чемпионов. Для этого нужно будет обыграть «Тоттенхэм» в Лиге Европы. С этим матчем связаны все мысли у игроков, у тренера и болельщиков.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» тоже предстоит играть в финале Лиги конференций, но этот трофей не принесёт путёвку в Лигу чемпионов. В этот турнир «Челси» может попасть только через АПЛ, поэтому два оставшихся матча имеют огромное значение.

Здесь мотивация, форма и домашние трибуны на стороне «Челси». Лондонцы должны быть ближе к победе», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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