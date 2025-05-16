«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 за 1.90.

«Расклады предельно ясны – для «МЮ» эта встреча не имеет никакого турнирного значения. Куда более важная игра для «Манчестера» состоится через несколько дней в Бильбао, где «Юнайтед» может выиграть путёвку в Лигу чемпионов. Для этого нужно будет обыграть «Тоттенхэм» в Лиге Европы. С этим матчем связаны все мысли у игроков, у тренера и болельщиков.

«Челси» тоже предстоит играть в финале Лиги конференций, но этот трофей не принесёт путёвку в Лигу чемпионов. В этот турнир «Челси» может попасть только через АПЛ, поэтому два оставшихся матча имеют огромное значение.

Здесь мотивация, форма и домашние трибуны на стороне «Челси». Лондонцы должны быть ближе к победе», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».