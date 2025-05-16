«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ 16 мая

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» и обе забьют за 2.85.

«В пятницу вечером матчем «Челси» — «Манчестер Юнайтед», который пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершится первый игровой день предпоследнего, 37-го тура английской Премьер-лиги, растянувшегося аж до вторника, 20 мая.

Настоящая интрига в эти последние два тура АПЛ предполагается только в матчах с участием претендентов на попадание в еврокубковые турниры начиная от Лиги чемпионов и кончая Лигой конференций. На «Стэмфорд Бридж» пройдёт именно такая игра, правда, в результате которой по-настоящему будет заинтересована только одна сторона, а именно: хозяева поля — «Челси».

«Юнайтед», завершающий свой один из самых неудачных сезонов в истории, готовится к финалу Лиги Европы, запланированному на 21 мая в Бильбао. Финишируют «Красные дьяволы» на 16-м месте, где они сейчас находятся, или на 17-м — их сейчас не интересует вовсе. Главное — выиграть Лигу Европы, а с ней получить пропуск в Лигу чемпионов на будущий сезон — тогда нынешний сезон будет считаться наполовину провальным: вроде как тонешь, держа в зубах золотую монету, но пальцами ног чувствуешь дно, отчего приходит уверенность, что не захлебнёшься.

У «Челси» совсем другая ситуация. «Синим» нужно кровь из носу побеждать «Юнайтед» и одновременно надеяться, что их главный конкурент в борьбе за Лигу чемпионов, «Ноттингем», потеряет очки в Лондоне во встрече с «Вест Хэмом».

Почему «Ноттингем» — главный соперник «Челси» на данный момент? Ответ — в календаре АПЛ: в 38-м туре «Челси» едет в гости к «лесникам» на «Сити Граунд», где и состоится решающая сшибка прямых конкурентов.

У «синих» перед 37-м туром 63 очка, у «Форест» — 62. Если «Челси» победит «Юнайтед» дома, то наберёт 66 очков. Если «Ноттингем» не выиграет в Лондоне у «Вест Хэма», то вылетит из гонки за Лигу чемпионов: после возможной ничьей с «молотками» у «Форест» будет только 63 очка, и победа дома в последнем туре над «Челси» будет бесполезной, потому как «синие» перед «лесниками» имеют ощутимое преимущество в разности забитых и пропущенных мячей: +19 против +12, а это главный критерий в определении победителя при равенстве очков.

Вывод: «Челси» будет супермотивирован в матче с «Манчестер Юнайтед», который давно всё растерял в Премьер-лиге и готовится к финалу Лиги Европы против «Тоттенхэма», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».