«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру 37-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 5.20.

«16 мая «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в 37-м туре чемпионата Англии. Интересная встреча вроде бы, если смотреть на турнирную таблицу — всё очевидно. С другой стороны, «красные дьяволы» в этом сезоне очень непредсказуемые. Сейчас они ещё и будут морально готовиться к важнейшему матчу в сезоне. «Синие» сами не так стабильны.

Для «Челси» сейчас идут важнейшие матчи в сезоне. Клуб борется за Лигу чемпионов, за финиш в топ-5. Пока команда Марески справляется с задачей, идёт на пятой строчке. Но всё будет решаться в последних матчах, пока что отрыв коллектива от преследователей минимален — у шестой «Астон Виллы» столько же очков (63), а у седьмого «Ноттингем Форест» — всего на одно меньше.

Могло бы для «Челси» всё быть чуть проще, но в прошлом туре клуб уже уступил одному из своих конкурентов в таблице — «Ньюкаслу». Провалила матч команда Марески, Джексон глупо удалился на 35-й минуте, чем «похоронил» интригу. Причём после «МЮ» «пенсионерам» предстоит встреча с другим клубом из еврокубковой зоны — «Ноттингем Форест». Потом ещё будет финал Лиги конференций с «Бетисом», но, победив в нём, они смогут попасть только в Лигу Европы, ЛЧ важнее, само собой.

«Ман Юнайтед» тоже участвует в финале еврокубка, который как раз гарантирует попадание в Лигу чемпионов. В финале Лиги Европы они встретятся с другим «неудачником» этого сезона АПЛ — с «Тоттенхэмом». Обе команды подвергаются огромной критике, «красным дьяволам», само собой, достаётся больше, с них всегда огромный спрос. Но в турнире они смотрелись хорошо, прошли уже «Реал Сосьедад», «Атлетик», оба раза уверенно.

В АПЛ у команды Аморима ситуация ужасная — 16-е место, уже выше 12-й строчки не получится финишировать в случае двух побед. Но набрать максимум очков в заключительных турах будет сложно — помимо «Челси», предстоит ещё встретиться с «Астон Виллой», тоже борющейся за еврокубки.

Финал Лиги Европы — уже в середине следующей недели. Само собой, огромное значение для «МЮ» имеет этот матч. Но я не жду, что из-за этого сейчас с «Челси» сыграет второй состав «красных дьяволов». Аморим уже не раз заявлял, что ему важны все встречи, что он не собирается отодвигать АПЛ на второй план, отдавая предпочтение только ЛЕ. Пусть и добиваться успехов в Премьер-лиге такая философия не помогает.

В общем, я тут всё-таки не предвижу победы «Челси». Финал сезона — тяжёлый, с «Ньюкаслом» клуб уже провалился, пусть там и раннее удаление повлияло. Сейчас с «Ман Юнайтед» у них будет нервная эмоциональная встреча, в которой всё-таки они победителя не определят, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».