«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 1.94.

«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» встретятся в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч вынесен на пятницу, так как у «шпор» важнейшая игра в середине следующей недели. Не уверен, сыграет ли тут команда Постекоглу полностью основным составом, но в любом случае, в успехе хозяев поля я не сомневаюсь.

У «Тоттенхэма» на следующей неделе будет финал Лиги Европы с «Ман Юнайтед». Это единственный шанс хоть как-то спасти сезон, выиграть трофей и заодно попасть в Лигу чемпионов, что очень важно. И уже в прошлом туре тренерский штаб Постекоглу показал, что АПЛ для них не имеет важного значения. На игру с «Кристал Пэлас» был выпущен смешанный состав, много молодежи и резервистов. Итог закономерен – домашнее поражение 0:2.

В АПЛ «Тоттенхэм» опустился на 17-е место, пограничное с зоной вылета. Само собой, уже давно понижение в классе не грозит «шпорам». Да, это исторически провальный сезон для них, но ЛЕ может скрасить этот факт. У «Астон Виллы» намного больше интриги в АПЛ. Собственно, она сейчас борется за зону Лигу чемпионов. Пока что «львы» в нее не попадают, идут на шестом месте. Но «Челси» они уступают только по дополнительным параметрам, да и «Ман Сити» с «Ньюкаслом» такого большого отрыва от команды Эмери не имеют.

На финише сезона «Вилла» не лучшим образом выступает, чередует удачные матчи и провальные. Примером этого служил четвертьфинал Лиги чемпионов, где клуб хотя и проиграл по сумме двух встреч «ПСЖ», но отрезками выглядел лучше него. После этого, правда, «львы» проиграли в АПЛ «Ман Сити» (1:2), также «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии, не попав в финал (0:3).

В общем, тут все понятно. «Астон Вилла» намного сильнее, собраннее, очки ей нужнее, мотивация есть. «Тоттенхэм» все силы и эмоции будет сохранять на финал Лиги Европы. Тут интриги нет.

Ставлю на победу «Астон Виллы» с форой (-1.5) мяча с котировкой 1.94», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».