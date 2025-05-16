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В Таиланде монах похитил из храма более $ 9 млн и потратил их на азартные игры

В Таиланде монах похитил из храма более $ 9 млн и потратил их на азартные игры
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70-летний настоятель буддийского храма Ват Рай Кхинг в Таиланде Пхра Тамма Вачирануват похитил более $ 9 млн и потратил их на азартные игры, сообщает Bangkok Post.

В полицию поступила информация, что из храма похищаются крупные денежные суммы. Правоохранительные органы направили сотрудников под прикрытием в Ват Рай Кхинг. Полицейские выяснили, что настоятель даёт распоряжения о переводе денег со счёта храма на свой личный счёт. После этого средства переводили на счёт женщины, которую подозревают в работе на нелегальные игорные сайты. За последние пять лет на счёт настоятеля было переведено свыше $ 9 млн, а объём транзакции между счётом монаха и операторами азартных игр составил не менее $ 15 млн.

После того как настоятель опустошил казну своего храма, он начал обращаться к старшим монахам других храмов с просьбой взять деньги в долг. Суд арестовал незадачливого игрока.

Азартные игры в Таиланде, за исключением контролируемых государством скачек и лотереи, незаконны.

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