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Четверть россиян планирует установить самозапрет на азартные игры

Четверть россиян планирует установить самозапрет на азартные игры
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26% россиян планируют воспользоваться самозапретом азартных игр, если закон о создании такого инструмента примут. Об этом говорят данные исследования, которое провел сервис SuperJob.

В результате опроса, посвященного инициативе по созданию федерального реестра «Стопазарт», выяснилось, что 26% респондентов намерены добровольно ограничить свое участие в азартных играх. При этом основная причина активации самозапрета — не наличие лудомании, а попытка уберечь личные финансы от мошенников.

Не собираются прибегать к механизму самозапрета 46% опрошенных. 28% участников исследования еще не определились с тем, нужен им самозапрет азартных игр или нет.

Установить самозапрет планируют 30% мужчин и 22% женщин. Число желающих воспользоваться механизмом выше среди молодых респондентов в возрасте до 35 лет (29%).

Кроме того, удалось выявить, что более высокий доход способствует большей популярности самозапрета среди респондентов. 27% опрошенных с заработком свыше 100 тыс. рублей готовы воспользоваться инструментом самоограничения, а среди участников с доходом до 50 тыс. рублей — только 19%.

В исследовании SuperJob приняли 1600 совершеннолетних респондентов.

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