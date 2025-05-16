Эксперты назвали фаворита Суперфинала Кубка России

Вчера определилась пара финалистов Кубка России по футболу. В решающем матче 1 июня в Москве на стадионе «Лужники» сыграют «Ростов» и ЦСКА.

Аналитики считают фаворитом финала ЦСКА. Шансы армейцев победить в основное время оценили коэффициентом 1.90. На победу ростовчан можно сделать ставку за 4.40, а ничья доступна за 3.50.

Заключить пари на итоговую победу ЦСКА можно за 1.50, а вероятность триумфа «Ростова» оценивают котировкой 2.60.

Ростовчане в финале Пути регионов обыграли «Спартак» (2:1), а команда Марко Николича в решающем противостоянии Пути РПЛ оказалась сильнее «Зенита» (0:2, 2:0, 4:3 пен.).