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«Челси» — «МЮ»: ставки и коэффициенты на матч 37-го тура АПЛ

«Челси» — «МЮ»: ставки и коэффициенты на матч 37-го тура АПЛ
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16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 71% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Соперники подходят ко встрече с разными целями. «Челси» настроен строго на победу. Он ломится в Лигу чемпионов через АПЛ. Занимает пятое место в турнирной таблице и нуждается в очках. «Манчестер Юнайтед» про результаты в первенстве уже не думает. Все его мысли — о финале Лиги Европы.

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