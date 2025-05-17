«Трактор» — «Локомотив»: прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третий матч финала КХЛ «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют как минимум по две шайбы за 2.04.

После того как «Локомотив» сломал психологический барьер, одержав волевую победу и сравняв счёт в серии, он должен приехать в Челябинск уверенным в себе. Скорее всего, подопечные Игоря Никитина продолжат гнуть свою линию, ведь следование собственной системе часто приносило им результат. Перед «Трактором» стоит серьёзная задача — найти лазейки и воспользоваться ими.

Пока что серия складывается однобоко. В том смысле, что всё не сваливаются в голевую перестрелку. Однако в третьем матче вполне можно поверить, что каждая команда забросит хотя бы по две шайбы. «Локомотив» свои шансы использовать умеет, если не боится лезть на пятак, а «Трактор» заведут собственные трибуны. Результативный хоккей в очных встречах мы уже видели, в регулярке.

Кроме того, после неудачного второго матча логично ждать реакции от лидеров «Трактора». Например, Максим Шабанов, который претендует на «Золотую клюшку», в первом матче серии оформил гол+пас. Наверняка его теневое соперничество с Радуловым за звание MVP финала Кубка Гагарина ещё сыграет свою роль.