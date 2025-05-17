«Трактор» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы в третьем матче

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Финальная серия Кубка Гагарина набирает обороты. В субботу, 17 мая, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится третий матч «Трактор» — «Локомотив».

Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Счёт после двух игр равный — 1-1.

Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 2.40. Разница в вероятности составляет около 4%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что третий матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.88.

Если каждая команда забросит более одной шайбы, сыграет коэффициент 2.04.