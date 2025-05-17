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Стали известны шансы Канады выиграть пятый матч подряд на ЧМ-2025

Стали известны шансы Канады выиграть пятый матч подряд на ЧМ-2025
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В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею — 2025. В субботу, 17 мая, состоится матч сборных Канады и Словакии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

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Букмекеры считают фаворитами «кленовых листьев». Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно составляет 85% вероятности.

Победа сборной Словакии по итогам трёх периодов оценивается в 12.50. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 9.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.37.

Поставить на тотал каждой команды больше 1.5 шайбы можно за 2.34.

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