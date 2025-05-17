Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Канада — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Канада — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЧМ-2025 Канада — Словакия.

Ставка: Канада обыграет Словакию + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.

Материалы по теме
«Трактор» — «Локомотив», третий матч. Радулов и Шабанов повеселятся
«Трактор» — «Локомотив», третий матч. Радулов и Шабанов повеселятся

Пока что канадцы оправдывают звание одних из фаворитов турнира. Надёжно работает оборона, исправно выполняет свои задачи нападение. Хороши и звёзды. Натан Маккиннон, например, набрал 4+4 по системе «гол+пас», а у Сидни Кросби — 2+3. В общем, пока всё очень спокойно. Однако взмутить воду может сборная Словакии, которую мотивируют набирать очки наступающие на пятки латвийцы.

С соперниками словакам повезло чуть меньше. Они уже успели напороться на сборную Швеции и получить 0:5, а также подарили очки сборной Австрии (2:3 Б), дотянув до серии буллитов. Хотя во втором случае всё же имели преимущество. Впрочем, пока всё ещё претендуют на выход в плей-офф благодаря победам над сборными Словении (3:1) и Франции (2:1). И на том спасибо.

Как видно, с атакой у подопечных Владимира Орсага есть определённые проблемы. Однако оборону держат довольно уверенно, если закрыть глаза на пять шайб от шведов. Зацепиться за очки со сборной Канады всё равно будет сложно, но сохранить лицо они вполне могут. Победа канадцев через тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчиво в качестве ставки. Фаворит справиться должен, хотя сопротивление будет.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android