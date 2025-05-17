Канада — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЧМ-2025 Канада — Словакия.

Ставка: Канада обыграет Словакию + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.

Пока что канадцы оправдывают звание одних из фаворитов турнира. Надёжно работает оборона, исправно выполняет свои задачи нападение. Хороши и звёзды. Натан Маккиннон, например, набрал 4+4 по системе «гол+пас», а у Сидни Кросби — 2+3. В общем, пока всё очень спокойно. Однако взмутить воду может сборная Словакии, которую мотивируют набирать очки наступающие на пятки латвийцы.

С соперниками словакам повезло чуть меньше. Они уже успели напороться на сборную Швеции и получить 0:5, а также подарили очки сборной Австрии (2:3 Б), дотянув до серии буллитов. Хотя во втором случае всё же имели преимущество. Впрочем, пока всё ещё претендуют на выход в плей-офф благодаря победам над сборными Словении (3:1) и Франции (2:1). И на том спасибо.

Как видно, с атакой у подопечных Владимира Орсага есть определённые проблемы. Однако оборону держат довольно уверенно, если закрыть глаза на пять шайб от шведов. Зацепиться за очки со сборной Канады всё равно будет сложно, но сохранить лицо они вполне могут. Победа канадцев через тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчиво в качестве ставки. Фаворит справиться должен, хотя сопротивление будет.