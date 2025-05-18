Стали известны шансы «Спартака» победить «Крылья Советов» в Самаре

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 13:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.18, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.