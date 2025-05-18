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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.82.

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Отчётливо фаворит не проглядывается. На бумаге сильнее «Спартак», но под занавес сезона он совсем «поплыл». Стал транжирить много моментов и пропускать простые мячи. Как по щелчку, пропало стремление лучшего бомбардира команды Манфреда Угальде забивать.

К счастью для подопечных Станковича, защита «Крыльев Советов» исправно «привозит». Во встрече последнего тура чемпионата России самарцы разгромно уступили «Пари НН» (2:5) — одному из аутсайдеров. А всего в текущем розыгрыше первенства получили 48 мячей (в среднем 1,7 гола за матч). То есть как минимум отреагировать на вылет из Кубка России «Спартак» получит возможность.

Кроме того, самарцы ослаблены важной кадровой потерей. Неизвестно, сможет ли ведущий защитник Александр Солдатенков сыграть со «Спартаком». Встречи с московским «Динамо» и «Пари НН» он пропустил по причине болезни. Даже если выступит в предстоящем матче, не факт, что покажет лучшую игру. Тонус уже не тот.

Напрашивается ставка на ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.82. Пропускают самарцы много, однако и с результативностью у них порядок. Игорь Осинькин поставил динамичный остроатакующий футбол. Все пять последних очных встреч получились голевыми. Ждём, что и в этот раз соперники не поскупятся на забитые мячи. У них наблюдается увесистый крен в атаку.

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