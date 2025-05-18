Названы шансы «Зенита» победить «Ростов»

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Дело в Российской Премьер-Лиге движется к финалу.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Зенит» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.