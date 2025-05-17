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«Оренбург» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1,5 за 1.95.

«Чемпионат России близок к своей развязке. И у нас 29-й тур. Начнется он матчем на стадионе «Газовик» в Оренбурге. На искусственном поле команда Владимира Слишковича будет биться с лидером чемпионата «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» в целом неплохо смотрелся, особенно в первом тайме, в матче с ЦСКА. И после игры с армейцами «Краснодар» не уехал домой, остался в Москве, чтобы упростить чуть логистику и прямым рейсом из Москвы улететь в Оренбург, а там уже потренироваться на искусственном поле и чуть-чуть адаптироваться к этому газону. «Краснодару» просто нельзя ни в коем случае оступаться, желательно одержать победу и все перенести на домашний матч против «Динамо» в последнем туре, возможное празднование или возможный драматический финал.

«Краснодар» просто сильнее «Оренбурга». И мне кажется, сама модель игры «Оренбурга» очень удобна для «Краснодара». «Оренбургу», хочешь — не хочешь, придется раскрываться, и «Краснодар» с помощью скорости своих флангов, пробивной мощи Кордобы и креативных действий Сперцяна должен взять свое. И минимум 2 мяча, мне кажется, «Краснодар» должен в ворота «Оренбурга» забить. «Оренбург» вообще много пропускает.

Поэтому мой прогноз – «победа «Краснодара» и тотал больше 1,5» за 1,95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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