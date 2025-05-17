«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч 29-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» выиграет первый тайм и матч за 2.65.

«Для «Краснодара» это золотой матч – мы об этом говорим уже в который раз. В последнем туре команда проиграла ЦСКА, но сейчас всё зависит от неё – выигрываешь два матча и становишься чемпионом. Думаю, что все это понимают.

«Оренбург» показывает неплохой футбол в весенней части чемпионата, но не хватает баланса между атакой и обороной. Конечно же, не хватает мастерства. В последнем матче с «Химками» «Оренбург» нанёс 14 ударов, но только два попали в створ.

У «Краснодара» мастерство повыше, но обойма футболистов не такая большая. Но пока она выдерживает, думаю, что два матча они дотянут до конца чемпионата.

Мой прогноз – «Краснодар» выиграет первый тайм и матч. Такие команды «Краснодар» научился обыгрывать. И ещё я бы поставил на то, что обе команды забьют во втором тайме», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».