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«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 за 2.42.

«Оренбург» — «Краснодар», первый матч 29-го тура РПЛ. Последний домашний матч сезона-2024/2025 у «Оренбурга». И я думаю, что клуб захочет поблагодарить своих преданных болельщиков, которые, уверен, максимально заполнят стадион. Оренбуржцы не будут отсиживаться в обороне, а покажут атакующий футбол, который нравится зрителям.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» в пяти последних матчах хотя бы раз, но пропускает. Поэтому «обе забьют» — хорошая ставка с коэффициентом 1.57. Конечно же, «Краснодару» победа нужнее, и они по всем показателям сильнее хозяев.

Но «Оренбург» играет дома на искусственном, привычном для себя газоне. Будет полный стадион, который станет поддерживать своих парней, полная раскованность в действиях игроков «Оренбурга», потому что результат на них уже «не давит». Всё перечисленное мною как раз таки оправдывает коэффициент на победу гостей — на них дают 1.74.

И я соглашусь. «Победа «Краснодара» и тотал больше 2.5» за 2.42 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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