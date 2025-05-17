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«Химки» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 17 мая

«Химки» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 17 мая
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Химки» — «Рубин».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 4.50.

«Химки» — «Рубин», предпоследний матч для обеих команд в сезоне-2024/2025. Обязан напомнить, что «Рубин» — седьмой в таблице и, имея гандикап в четыре очка над «Ростовом», а также последний домашний матч против «Оренбурга», это седьмое место не уступит, это 100%.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химкам» же «кровь из носу» нужны очки, чтобы обезопасить себя от переходных матчей. С «Пари НН» у них поровну на данный момент, и «Пари НН» в этом туре принимает «Факел». Поэтому, «Химкам» нужна только победа, и букмекеры отдают предпочтение хозяевам — на их победу дают 2.20 против 3.40 на «Рубин».

И это объяснимо. «Химкам» надо. Да и «Рубин» очень редко выигрывает на выезде — в 2025 году провели шесть матчей в гостях, в которых пять раз проиграли и лишь раз сыграли вничью. А хозяева из шести домашних проведённых матчей в этом году проиграли лишь раз – «Крыльям Советов» в 24 туре. При этом, забив в первом тайме, они каким-то образом умудрились пропустить трижды во втором.

Матч между сверхмотивированным футбольным клубом «Химки» против расслабленного «Рубина» принесёт ничейный результат в первом тайме. И в первом же тайме ни одна из команд не забьёт гола. Поэтому мой прогноз – первый тайм счет 0:0», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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