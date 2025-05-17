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«Химки» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

«Химки» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Рубин» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 2.00.

«Химки» дома будут принимать «Рубин». «Химкам» желательно не уступить в этой встрече, набрать как минимум одно очко, и тогда можно будет в концовке жить поспокойнее. В последнем туре у «Химок» еще будет матч против московского «Спартака» — со своими нюансами и принципиальностью. Но сейчас, возможно, ключевая игра для «Химок» — матч против команды, которая уже все свои задачи решила.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» после победы над «Ростовом» практически гарантировал себе
седьмое место в чемпионате. И здесь можно сыграть на лёгком аллюре. Тут вопрос просто индивидуальной статистики для игроков. Даку, разумеется, хочет эту индивидуальную статистику увеличить, плюс какие-то премиальные наверняка есть у «Рубина» за каждый матч чемпионата.

В общем, жду хороший, развесёлый футбол. Обе команды во вторых таймах могут добавить. В матче первого круга мы помним, как «Химки» добавили и три мяча в ворота «Рубина» забили. Сам «Рубин» неоднократно показывал, как во вторых таймах команда заметно добавляет.

Просто исходя из статистики, взял бы вариант – «тотал второго тайма больше 1,5 мяча» за «двойку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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