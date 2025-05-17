«Пари НН» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Факел» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

«Пари НН» дома будет принимать воронежский «Факел». «Факел» уже потерял математические шансы на спасение, не будем отталкиваться от вариантов с лицензированием других клубов. Но математически и по спортивному принципу «Факел» Премьер-Лигу покинул. Голы даются с превеликим трудом, и это видно абсолютно всем; как бы «Факел» игру ни перестраивал, но мяч в ворота откровенно просто не лезет — ни со «Спартаком», ни с «Локомотивом», ни в большинстве других матчей по весне. Что с Пятибратовым, что с Шалимовым тут ситуация кардинально не меняется.

«Пари НН» после пяти забитых мячей и покера Босельи в игре с «Крыльями», конечно, воодушевлён. И, мне кажется, вот «Факел», сбросив эти оковы в борьбе за выживание, просто сыграет в футбол, сыграет в футбол открыто. «Нижний» может вполне этим воспользоваться. Ну и допускаю, что «Факел» именно в этой встрече снова забьёт, как это произошло в Казани. Дома на искусственном поле забить не получается. Может быть, получится на натуральном поле, как в Казани, сделать это уже в Нижнем Новгороде.

Поэтому мой прогноз на матч – «тотал больше 2.5» за 2,23», — приводит слова Генича «РБ Спорт».