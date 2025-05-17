«Пари НН» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Факел».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

«Матч 29-го тура РПЛ «Пари НН» — «Факел». Хозяева, которые пытаются не попасть в зону переходных матчей, против команды, которая следующий сезон начнёт в ФНЛ.

Хозяева именно на эту игру делают ставку и попытаются забрать три очка. Всё же в последнем туре в Москве с ЦСКА им ничего не светит. И они так же, как в последнем победном домашнем матче с «Крыльями Советов», с первых минут начнут яростные атаки. Напомню, «Крыльям» хозяева забили дважды уже в первые 16 минут. А итог первого тайма – 4:1, что совершенно не свойственно для футбольного клуба «Пари НН». Ведь до матча с «Крыльями Советов» в 27 проведённых встречах они забили всего лишь 21 гол.

Но у «Факела» с забитыми мячами ещё хуже — их всего 12. А в этом году в 10 официальных матчах был забит всего лишь один мяч — на выезде «Рубину».

Поэтому мой прогноз очень простой – тотал меньше 2.5 мяча в матче за 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».