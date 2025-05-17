Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.11.

«Одна команда провалила этот сезон, а другая провела его на невероятном уровне. «Манчестер Сити» вылетел отовсюду, кроме Кубка Англии, это единственный шанс на трофей в этом сезоне. Причин тому миллион, но, пока ты в игре, у тебя есть надежда. Понятно, что этот трофей не сильно изменит ситуацию и не спасёт сезон. Да, команда всё равно попадёт в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, но всё равно трофей не помешает.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Кристал Пэлас» — это другое дело. Этих ребят не было больше 10 лет в финале. Они добирались туда трижды, но пока ещё не выигрывали. И вот есть шанс этот трофей получить. «Кристал Пэлас» в этом сезоне подготовился очень круто – отличная атака, классные стандарты, очень надёжная оборона, качественный вратарь.

Думаю, что в этой игре всё будет не так очевидно, как победа «Манчестер Сити». Мне кажется, что «Кристал Пэлас» в основное время не проиграет. Думаю, что решится за пределами основного времени или мы увидим сенсацию», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Холанд принесёт Гвардиоле 19-й трофей
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Холанд принесёт Гвардиоле 19-й трофей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android