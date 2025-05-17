«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.11.

«Одна команда провалила этот сезон, а другая провела его на невероятном уровне. «Манчестер Сити» вылетел отовсюду, кроме Кубка Англии, это единственный шанс на трофей в этом сезоне. Причин тому миллион, но, пока ты в игре, у тебя есть надежда. Понятно, что этот трофей не сильно изменит ситуацию и не спасёт сезон. Да, команда всё равно попадёт в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, но всё равно трофей не помешает.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Кристал Пэлас» — это другое дело. Этих ребят не было больше 10 лет в финале. Они добирались туда трижды, но пока ещё не выигрывали. И вот есть шанс этот трофей получить. «Кристал Пэлас» в этом сезоне подготовился очень круто – отличная атака, классные стандарты, очень надёжная оборона, качественный вратарь.

Думаю, что в этой игре всё будет не так очевидно, как победа «Манчестер Сити». Мне кажется, что «Кристал Пэлас» в основное время не проиграет. Думаю, что решится за пределами основного времени или мы увидим сенсацию», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».