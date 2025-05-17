«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на финал Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.40.

«Финал Кубка Англии — «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити». Да, интересно представить, как «орлы» могут попасть в Лигу Европы, ведь именно это произойдёт с ними в случае победы в этой игре. Успех же для «горожан» в финале Кубка будет не так значим, они вполне пока попадают в Лигу чемпионов.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас команда Гвардиолы спасает неудачный сезон. Был кризис у клуба в середине футбольного года, те неудачи до сих пор влияют на положение «горожан» в АПЛ. Они идут на четвёртом месте, борются за финиш в топ-5 и за попадание в Лигу чемпионов. Хотя стоит отметить, что кризис давно прошёл у «Сити», сейчас он идёт на серии без проигрышей, которая длится аж с начала марта.

Да, в прошлом туре клуб неожиданно потерял очки с главным аутсайдером АПЛ — «Саутгемптоном» (0:0). Но до этого он обыгрывал более сильных оппонентов — «Ноттингем Форест» (2:0), «Астон Виллу» (2:1), тот же «Кристал Пэлас» (5:2). Кстати, для «орлов» то поражение плохо сказалось, они в следующем матче снова пропустили пять мячей, от «Ньюкасла», только на этот раз даже один в ответ не забили.

Казалось, что у «Пэлас» начались проблемы на финише сезона. Однако после тех двух крупных неудач они не уступали. Более того, коллектив встречался с сильными соперниками, которым навязывал борьбу, — ничьи с «Арсеналом» (2:2) и с «Ноттингем Форест» (0:0), победа над «Астон Виллой» (3:0) и «Тоттенхэмом» (2:0), пусть и «шпоры» сейчас явно хуже проводят сезон.

Но на дистанции всего сезона «Кристал Пэлас» всё-таки выступал в АПЛ не столь удачно — сейчас он идёт ниже середины таблицы, где, вероятно, и финиширует. Так что для него Кубок Англии — реальный шанс сенсационно попасть в еврокубок. Плюс команда явно намерена отомстить «горожанам» за недавние 2:5, форма у них для этой задачи подходящая.

Так что я тут жду борьбы и поставлю на ничью в основное время — коэффициент 4.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».