«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн».

Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» в первом тайме больше 1.5 гола за 1,77.

«Боруссия» Дортмунд – «Хольштайн Киль». «Боруссии» нужно много забивать, чтобы проходить в Лигу чемпионов, то есть не просто обыгрывать «Киль», но и громить своего соперника. В параллельном матче будут играть конкуренты «Дортмунда» за четвертое место и вообще за Лигу чемпионов. Но «Дортмунду» самому, чтобы вообще не думать ни о чем, нужно громить «Киль», забивать три мяча и больше.

Поэтому, здесь я мудрить не буду. Мне кажется, здесь очевидно, «Дортмунд», который на ходу на финише сезона, в принципе, в каждой игре много забивает любому сопернику и дома, и в гостях, и «Байеру» сейчас на выезде забил много. И в принципе, игра в прессинге получается у «Дортмунда». Команда в хорошей физической форме. А «Киль» уже вылетел», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».