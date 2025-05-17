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«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн».

Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» в первом тайме больше 1.5 гола за 1,77.

«Боруссия» Дортмунд – «Хольштайн Киль». «Боруссии» нужно много забивать, чтобы проходить в Лигу чемпионов, то есть не просто обыгрывать «Киль», но и громить своего соперника. В параллельном матче будут играть конкуренты «Дортмунда» за четвертое место и вообще за Лигу чемпионов. Но «Дортмунду» самому, чтобы вообще не думать ни о чем, нужно громить «Киль», забивать три мяча и больше.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Хольштайн
Киль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому, здесь я мудрить не буду. Мне кажется, здесь очевидно, «Дортмунд», который на ходу на финише сезона, в принципе, в каждой игре много забивает любому сопернику и дома, и в гостях, и «Байеру» сейчас на выезде забил много. И в принципе, игра в прессинге получается у «Дортмунда». Команда в хорошей физической форме. А «Киль» уже вылетел», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».

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