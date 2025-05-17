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UFC Fight Night 256: полный кард, какой бой главный, во сколько начало

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и представителем Эквадора Майклом Моралесом.

В соглавном поединке в полутяжёлом весе сразятся бразильский финишёр Родолфо Беллато и ветеран-шотландец Пол Крэйг.

Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард:

полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес;

полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато;

полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос;

средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус;

полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста.

Предварительный кард:

лёгкий вес: Матеус Камило – Габриэль Грин;

лёгкий вес: Тиаго Мойзес – Джаред Гордон;

полулёгкий вес: Ядиер Дель Валле – Коннор Мэттьюс;

женщины, легчайший вес: Луана Сантос – Тайнара Лисбоа;

женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес – Элис Рид;

наилегчайший вес: Карлос Эрнандес – Хюн Сун Пак;

женщины, первый наилегчайший вес: Луана Пиньейро – Тиша Пеннингтон.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 256 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 23:00 мск 17 мая, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 1:00 мск.