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Ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 256 Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес

Ставки и коэффициенты на бой UFC Fight Night 256 Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес
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В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и непобеждённым представителем Эквадора Майклом Моралесом.

Начало боя намечено ориентировочно на 5:10 мск 18 мая. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 256 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом Моралеса. На его успех дают коэффициент 1.13, а на Бёрнса — 6.40. На полный бой доступен коэффициент 2.50, а обратный исход идёт за 1.50.

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