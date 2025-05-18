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«Рома» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Рома» — «Милан».

Ставка: «Рома» победит за 2.34.

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Отставание римлян от занимающего четвёртое место в турнирной таблице Серии А «Ювентуса» составляет всего одно очко. Необходимо выложиться и за себя, и за отсутствующих ввиду травм партнёров по команде.

«Милан» тоже заряжен выступить в следующем розыгрыше еврокубков, но желания не хватило для победы над «Болоньей» в финале Кубка Италии. Соперник выиграл турнир впервые за 51 год, а Сержиу Консейсау упустил второй трофей.

Нет стабильности у «россонери». С трудом верится, что они быстро оклемаются после поражения и не наломают дров во встрече с «Ромой». После вылета из Лиги чемпионов довольно долго не могли прийти в себя. У тренера тогда возник конфликт с некоторыми игроками. Не исключено, что в этот раз взаимопонимания тоже не будет. А процент брака наверняка возрастёт. Да и банальная усталость сыграет свою роль.

Заключить пари на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.34. Под руководством Раньери римляне потерпели всего лишь одно поражение в этом сезоне в качестве домашней команды. Уступили «Аталанте» в конце 2024 года. Миланцы куда менее опасны, нежели бергамаски. Гораздо чаще ошибаются, хуже конструируют атаки.

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