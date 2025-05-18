«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.77.

«Канониры» на последнем отрезке сезона выглядят блёкло. Практически весь огонь в глазах потух после вылета из Лиги чемпионов. Выиграли только один из шести последних матчей чемпионата Англии.

Впрочем, подопечные Микеля Артеты проявили характер с «Ливерпулем» (2:2). Отыгрались с 0:2 и удержали равенство в счёте после удаления. «Ньюкаслу» лондонцам есть что припомнить — два поражения в полуфинальных встречах Кубка лиги Англии.

С другой стороны, «Ньюкаслу» победа нужна больше. Мотивированные желанием выступить в самом престижном международном клубном турнире «сороки» набрали классный ход. Выиграли семь из девяти последних встреч АПЛ.

Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Соперники примерно равны по силе сейчас. Инициатива наверняка будет постоянно переходить из одних рук в другие. Всё предвосхищает завораживающий футбол. Может быть, проверить ТБ 2.5 мяча за 1.77? Подбор исполнителей у «Арсенала» и «Ньюкасла» просто отменный.

Сеет зерно сомнения слаженная игра «канониров» в обороне. А также история очных матчей. Только 1 из 10 последних получился результативным. И всё же «верх» по голам видится наиболее правдоподобным вариантом для ставки. На двоих соперники наклепали 134 мяча в 36 встречах чемпионата Англии. Когда, если не в последних матчах сезона, выкладываться на полную и устраивать голевое шоу?