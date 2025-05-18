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«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч в Милане

«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч в Милане
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на встречу Серии А «Интер» — «Лацио».

Ставка: «Интер» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.00.

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«Лацио» проиграл пять из шести последних очных встреч. Ещё одна ознаменовалась мирным исходом, однако её можно смело вынести за скобки. «Интер» к тому моменту уже досрочно выиграл чемпионат Италии.

Скорее всего, не видать «Лацио» путёвки в Лигу чемпионов. Да что там, может и зону Лиги Европы покинуть. В первом круге римляне уступили крупно — 0:6.

Подопечные Марко Барони выиграли только 4 из 12 предыдущих матчей чемпионата Италии. На днях они еле-еле вырвали ничью у ослабленного удалением «Ювентуса», который в последнее время тоже не блистает. Сравняли счёт на 90+6-й минуте. Гордиться здесь особо нечем, имели численное преимущество больше половины тайма.

Заключить пари на победу «Интера» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Пять из шести последних очных встреч на «Сан-Сиро» закончились именно так. Римляне проиграли только два матча Серии А в качестве домашней команды. Этот показатель на выезде у них хуже.

Да и «нерадзурри» куда увереннее чувствуют себя на родном поле, нежели в гостях. Только в пяти встречах первенства в качестве домашней команды потеряли очки (три ничьих и два поражения). Если вдруг «Наполи» Антонио Конте ещё не начал с опаской оглядываться назад, то сейчас самое время.

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