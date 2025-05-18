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«Интер» — «Лацио»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Интер» — «Лацио»: определён фаворит матча чемпионата Италии
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18 мая состоится один из центральных матчей 37-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

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