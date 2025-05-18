«Рома» — «Милан»: букмекеры определили фаворита матча Серии А

18 мая состоится один из центральных матчей 37-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.