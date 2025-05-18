Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Милан»: букмекеры определили фаворита матча Серии А

«Рома» — «Милан»: букмекеры определили фаворита матча Серии А
Комментарии

18 мая состоится один из центральных матчей 37-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
«Ростов» — «Зенит». Семак сохранит интригу до 30-го тура
«Ростов» — «Зенит». Семак сохранит интригу до 30-го тура

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Спартак». После вылета из Кубка России остаётся только бежать
«Крылья Советов» — «Спартак». После вылета из Кубка России остаётся только бежать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android