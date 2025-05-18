«Арсенал» — «Ньюкасл»: коэффициенты и прогноз на матч АПЛ

18 мая состоится центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.03, что равно 48% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.